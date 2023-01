Arbeitsminister

Wie soll das künftige Rentensystem aussehen? Bundesarbeitsminister Heil will dazu neue Vorschläge vorlegen. (picture alliance / dpa / Felix Kästle)

Der SPD-Politiker brachte Aktienrücklagen ins Gespräch. Das sei langfristig gut angelegtes Geld, um den Beitrag in den 2030er Jahren zu stützen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Heil kündigte an, er werde in den nächsten Wochen eine Reform auf den Weg bringen, um das Rentenniveau dauerhaft zu sichern. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP vereinbart, einen Kapitalstock von zunächst 10 Milliarden Euro aufzubauen. Bundesfinanzminister Lindner hatte bereits im Dezember erklärt, langfristig sei eine dreistellige Milliardensumme nötig. Bisher wird die Rente durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie durch Steuermittel finanziert.

