Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) (picture alliance/dpa/Gregor Bauernfeind)

Nach den Prognosen der Forscher bleibe es immerhin bei einem Wachstum, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Allerdings stehe das Ganze unter dem Vorbehalt, dass sich der Krieg nicht ausweite und die Energieversorgung stehe.

Die Bundesregierung hatte ihre Konjunkturprognose bereits einige Wochen vor dem Krieg gesenkt. Wegen der Corona-Pandemie ging sie damals nur noch von 3,6 Prozent Wirtschaftswachstum aus. Die Vorgängerregierung hatte im Herbst noch mit 4,1 Prozent gerechnet.

In Washington äußern sich der Internationale Währungsfonds und die Weltbank am Nachmittag über ihre Erwartungen hinsichtlich des Wachstums der Weltwirtschaft in diesem Jahr. Zuvor war bereits die Rede von einem Plus in Höhe von 3,2 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.