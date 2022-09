Stärkung der Tarifbindung

Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (Christoph Soeder/dpa)

Dazu kündigte der SPD-Politiker ein Gesetz an, das im kommenden Jahr beschlossen werden soll. Zugleich sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur, es sei wichtig dafür zu sorgen, dass es oberhalb des Mindestlohns wieder mehr anständige Löhne gebe. So wolle die Regierung dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur an Unternehmen gingen, die nach Tarif bezahlten. - Von morgen an gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Dazu erklärte der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Zeitler, die Erhöhung könne zwar die anhaltend hohe Inflation etwas abfedern, jedoch seien weitere Entlastungen nötig.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.