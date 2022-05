Bundesregierung

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales (dpa/Michael Kappeler)

Der SPD-Politiker schlägt dazu ein soziales Klimageld vor, das Alleinverdiener mit einem Monatsbruttolohn von unter 4.000 Euro und Verheiratete mit weniger als 8.000 Euro erhalten sollen. Es soll einmal im Jahr ausgezahlt werden. Zudem sollen die Regelsätze für die Empfänger des neuen Bürgergeldes um 40 bis 50 Euro im Monat steigen.

Heil sagte, es sei wichtig, das Klimageld sozial gestaffelt auszugestalten. Diejenigen, die es am nötigsten brauchten, müssten am meisten bekommen. Für Gutverdiener seien hohe Preise auch eine ärgerliche Sache, aber sie könnten damit umgehen, so der Arbeitsminister.

