Nach der vielkritisierten "Querdenken"-Demonstration am Karsamstag in Stuttgart sind in Baden-Württemberg weitere Kundgebungen gegen die Corona-Auflagen untersagt worden.

Betroffen sind für Samstag geplante Veranstaltungen in Heilbronn und Rastatt. Die Stadt Heilbronn begründete die Absage damit, dass die Initiative "Querdenken" nicht zugesagt habe, die geltende Maskenpflicht durchzusetzen. Das Landratsamt in Rastatt verwies auf ein ohnehin diffuses Infektionsgeschehen, das durch die Anreise von Menschen aus anderen Landkreisen zusätzlich verstärkt werden könnte.



In der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart waren am Oster-Wochenende rund 15.000 Menschen gegen die staatlichen Corona-Auflagen auf die Straße gegangen - größtenteils ohne Maske und Abstand. Dass die Polizei kaum eingriff, stieß bundesweit auf Kritik. Zwei weitere für den 17. April geplante "Querdenken"-Demonstrationen in Stuttgart wurden gestern untersagt.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.