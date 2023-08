Künstliche Intelligenz

Bundesminister Volker Wissing besucht den Bildungscampus in Heilbronn. Das KI Unternehmen Aleph Alpha und der Innovation Park Artificial Intelligence geben eine Partnerschaft im Bereich der KI Spitzenforschung bekannt. (Bernd Weißbrod / dpa / Bernd Weißbrod)

Details wurden nicht bekannt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann und Bundesigitalminister Wissing würdigten die Kooperation. Kretschmann sagte, die Partnerschaft werde den Transfer von KI-Anwendungen in den Mittelstand beschleunigen. Wissing sprach von einem wichtigen Tag und verwies in diesem Zusammenhang auf die europäischen Bemühungen um eine transparente Regulierung. Aleph Alpha gilt als deutscher Hoffnungsträger im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen hat ein eigenes Sprachmodell entwickelt und setzt unter anderem auf Nachvollziehbarkeit beim Algorithmus. Der Innovationspark in Heilbronn wird vom Land mit 50 Millionen Euro gefördert, ebenso von der Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz. Auf rund 23 Hektar soll eine Art kreisrunder Stadtteil entstehen, der Platz für rund 5.000 Beschäftigte bietet. Erste Gebäude sollen bis 2026 fertig sein.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.