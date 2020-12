Christen in der ganzen Welt feiern heute an Heiligabend die Geburt Jesu.

Die Weihnachtsfeiertage stehen in diesem Jahr ganz unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Aufgrund der hohen Infektionszahlen in Deutschland wurden das Angebot an Gottesdiensten und die Teilnehmerzahlen begrenzt. In ihren

Botschaften rufen die Kirchen vor allem zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.