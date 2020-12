In Bethlehem haben die Weihnachtsfeierlichkeiten begonnen.

Die traditionelle Prozession in der Geburtsstadt Jesu findet in diesem Jahr unter strengen Corona-Bedingungen statt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pizzaballa, wurde vor der Geburtskirche von einem kleinen Kreis christlicher Würdenträger in Empfang genommen. Um Mitternacht will er der zentralen Christmette in der Katharinenkirche vorstehen.



Die Stadtverwaltung von Bethlehem hat Straßen und Plätze desinfizieren lassen. Wegen der corona-bedingten Einreisebeschränkungen sind kaum Touristen dort.

