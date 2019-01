Bundespräsident Steinmeier empfängt heute eine Abordnung der katholischen Sternsinger im Schloss Bellevue.

Rund 40 Jungen und Mädchen aus dem Bistum Trier wollen am Vormittag den traditionellen Segen ans Portal des Berliner Amtsitzes von Steinmeier schreiben. Anschließend werden sie mit ihm und seiner Frau Elke Büdenbender zusammenkommen.



Die Sternsinger sammeln um den Jahreswechsel herum bundesweit Spenden für notleidende Kinder in der Welt. Als Heilige Drei Könige verkleidet ziehen sie dafür von Haus zu Haus und schreiben den Schriftzug "C+M+B" in Kombination mit der Jahreszahl an die Eingangstüren. Die Buchstaben stehen für den lateinischen Segensspruch "Christus mansionem benedicat" - "Christus segne dieses Haus".