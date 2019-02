Maurice Ravel

Rhapsodie espagnole (Ausschnitt)

Darius Milhaud

Le Boeuf sur le toit, op. 58 (Ausschnitt)

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé. Suite Nr. 2

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Alondra de la Parra

In einer Konzertaufzeichnung vom 12. Januar 2019 zeigt Alondra de la Parra, dass ihr Temperament und ihr Humor auch bei einem Programm mit Musik von Maurice Ravel und Darius Milhaud mitreißend sein kann. Im Gespräch mit Julia Kaiser spricht sie über Heimatliebe, Lebensphilosophie, und dass Dirigieren wirklich keine Männerdomäne mehr ist.

Orchsterdirektor Adrian Jones: "Sie arbeitet sehr detailliert, sie ist sehr gut vorbereitet, sie ist sehr genau. Sie hat eine ungeheure Energie in den Proben und auch in den Konzerten. Das ist es, wo sich alle verlieben - auch in der Art, wie sie die Stücke führt. Dass sie gut probt und im Konzert dann loslässt. Einfach Tanzen, das ist das, was sie auch auf dem Podium macht und womit sie alle mitreißt."

