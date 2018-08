Wolfgang Amadeus Mozart

3. Satz, Presto

aus: Sinfonie D-Dur, KV 504 "Prager"



Alexander Zemlinsky

Lyrische Sinfonie für Sopran, Bariton und Orchester op. 18 (Ausschnitt)

Camilla Nylund, Sopran

Matthias Goerne, Bariton

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Vladimir Jurowski

1972 in Moskau geboren, steht Vladimir Jurowski für mehr als einen Generationenwechsel beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Der neue Chefdirigent will den ältesten deutschen Rundfunk-Klangkörper neu profilieren. Mit Klassikern der Vergangenheit und der frühen Moderne, ebenso mit Komponisten von heute. Martina Brandorff resümiert die erste RSB-Saison mit dem neuen künstlerischen Leiter und blickt in die Spielzeit 2018/19.

