Regelmäßig lädt der Rundfunkchor Berlin zu Lounge-Abenden ins ehemalige Krematorium "Silent Green" im Stadtbezirk Wedding. Gail Tufts moderiert, mit sehr viel Herz. Musikalisch, aber auch in diversen Talks ging es in der Veranstaltung am 19. Juni um Erinnerungen an die Zeit rund um den Mauerfall in Berlin und um Musik zur Zeit der ehemaligen DDR. Der Klangkörper erinnerte mit diesem Abend auch an seine eigene Vergangenheit als "Solistenvereinigung" bzw. als später "Großer Chor des Berliner Rundfunks" im Osten der Stadt.

