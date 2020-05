Viktor Ullmann

Konzert für Klavier und Orchester op. 25

Annika Treutler, Klavier

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Stephan Frucht

Mit seinen Kollegen Pavel Haas, Gideon Klein und Hans Krása teilte der österreichische Komponist und Pianist Viktor Ullmann (1898–1944) das gleiche Schicksal: Wie sie wurde auch er aufgrund seiner jüdischen Wurzeln von den Nationalsozialisten verhaftet und im Vernichtungslager Auschwitz ermordet.

Bis zur Deportation erreichte seine Werkliste die Opuszahl 41, erhalten blieben davon 15 Drucke. Unter anderem von Klaviersonaten, Liederzyklen, Opern sowie dem Klavierkonzert op. 25, das Ullmann im Dezember 1939, neun Monate nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Prag abschloss.

Die junge deutsche Pianistin Annika Treutler will letzteres Werk nun dem Vergessen entreißen und hat es zusammen mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin auf CD eingespielt. Autor Klaus Gehrke fragt nach, was sie an Ullmanns Werk fasziniert? Welche Bedeutung hat das Konzert für sie? Und welche Wichtigkeit hat eine solche Erinnerungskultur für den heutigen Konzertbetrieb?

