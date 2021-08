Heimspiel – Die ROC Berlin Klangspaziergang mit dem Rundfunkchor

Im Berliner Tiergarten kann man neuerdings dem Rundfunkchor lauschen. An sieben Standorten lädt man sich per QR-Code Musik auf den Kopfhörer: An der Luiseninsel einen Chorsatz von Beethoven, im Rosengarten Bruno Madernas "Schicksalslied" und am Schleusenkrug Robert Schumanns letztes Klavierlied.

Am Mikrofon: Julia Kaiser

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek