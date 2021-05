Heimspiel – Die ROC Berlin Miloslav Kabeláčs Sinfonie Nr. 3

In seiner tschechischen Heimat galt Miloslav Kabeláč als Philosoph, der große Themen nicht scheute. Dennoch ist er bis heute ein Unbekannter geblieben. Die deutsche Okkupation, der Weltkrieg, die kommunistische Machtübernahme in Prag fielen in seine kreativste Zeit als Komponist.

Am Mikrofon: Uwe Friedrich

