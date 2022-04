Verbot zahlreicher Organisationen

Die Repressalien nehmen auch innerhalb Russlands zu. (IMAGO/ITAR-TASS)

Harter sagte im Deutschlandfunk, sie vermute, dass die Repressionen in Russland härter würden, je länger der Krieg in der Ukraine andauere. Sie verwies zudem darauf, dass Ex-Präsident Medwedew öffentlich über die Wiedereinführung der Todesstrafe sinniert hatte. Die Böll-Stiftung habe sich bereits auf das Verbot vorbereitet und die Computer in Moskau gesäubert. Die Grünen-nahe Stiftung will russische Aktivisten nach Möglichkeit weiter unterstützen und sich dabei mit anderen betroffenen Organisationen abstimmen. Harter hält sich bereits in Berlin auf. Sie forderte von der Bundesregierung, den Aufenthaltsstatus von nach Deutschland geflüchteten Russen bald zu regeln, damit diese hier auch arbeiten könnten.

Amnesty will trotz Verbots weitermachen

Das russische Justizministerium hatte gestern bekannt gegeben, dass es 15 internationale Organsiationen aus dem Register ausländischer Nichtregierungsorganisationen streicht. Betroffen sind neben mehreren deutschen Partei-Stiftungen auch internationale Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch. Zur Begründung wurden Verstöße gegen das russische Recht angeführt.

Amnesty erklärte, man werde dennoch weiter Menschenrechtsverletzungen in Russland dokumentieren. Die Organisationen seien "dafür bestraft worden, dass sie die Menschenrechte verteidigt und den russischen Behörden die Wahrheit gesagt haben", erklärte die Generalsekretärin von Amnesty International, Callamard.

Friedrich-Naumann-Stiftung beklagt Schikane

Der Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung, Paqué, sagte in Berlin: "Wer sich in Russland für Bürger- und Menschenrechte einsetzt, wird bestraft, bedroht und schikaniert." Die Aggressionen von Präsident Putin gegen freiheitliche und demokratische Werte gingen weit über die Ukraine hinaus. Paqué nannte die Schließungen einen weiteren Schritt zum Totalitarismus.

Kritik auch von der EU

Die EU verurteilte den Schritt Moskaus und äußerte "tiefstes Bedauern" darüber. Mit dem Verbot verweigere die politische Führung Russlands der Bevölkerung weiterhin das Recht auf freie Meinungsäußerung und Gedankenfreiheit, hieß es in einer Mitteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

Seit dem Beginn des russischen "Spezial-Militäreinsatzes" in der Ukraine wurden bereits die Websites zahlreicher russischer und ausländischer Medien in Russland gesperrt.

