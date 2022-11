Faeser-Besuch

Brakel sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Bundesregierung habe wenig Handhabe, dass die türkische Militäroperation gegen die Kurden beendet werden könne. Er frage sich auch, ob man ausgerechnet jetzt reisen müsse, zumal der türkische Innenminister Soylu der, Zitat, "Rechtsausleger" der Regierung sei. - Faeser kommt heute am zweiten Tag ihres Besuch in Ankara mit ihrem Kollegen zusammen. Die türkische Luftwaffe fliegt seit Sonntag Angriffe auf Stellungen kurdischer Milizen. Dabei wurden nach Darstellung der Armee 184 Personen getötet. Die Türkei macht die syrische YPG und die verbotene PKK für einen Bombenanschlag in Istanbul verantwortlich, bei dem am 13. November sechs Menschen getötet wurden.