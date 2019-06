Der frühere Berliner Innensenator Lummer ist tot.

Er starb bereits am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren, wie der Berliner CDU-Chef Wegner auf Twitter bestätigte.



Der 1932 in Essen geborene Lummer war von 1981 bis 1986 Innensenator in West-Berlin. 1986 trat er wegen eines Bestechungsskandals in der Baubranche zurück. Wegen seiner konservativen Positionen war der CDU-Politiker umstritten. Für Schlagzeilen sorgte er 1996, als er sich mit dem damaligen Chef der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, Öcalan, traf, um ihn zur Einstellung der Gewalttaten der PKK in Deutschland zu bewegen.