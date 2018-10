Heinrich Wilhelm Olbers Der Arzt mit den zwei Asteroiden

Vor 260 Jahren kam in Arbergen bei Bremen Wilhelm Olbers zur Welt. Nach einem Medizinstudium in Göttingen ließ er sich 1781 als Arzt in Bremen nieder. In seiner freien Zeit beschäftigte er sich intensiv mit der Himmelskunde.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek