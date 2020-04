Die Untersuchung zur Corona-Ausbreitung in Heinsberg legt nach Einschätzung des Studienleiters Streeck eine Lockerung der verhängten Beschränkungen nahe.

Die Pilotstudie zeige in einem Zwischenergebnis, dass mit einer Rücknahme von Auflagen bei gleichzeitiger Sicherung der Hygiene-Maßnahmen begonnen werden könne, sagt der Bonner Virologe in Düsseldorf. Streeck untersucht mit einem Forscherteam, wie sich das Virus im Kreis Heinsberg ausgebreitet hat. Ziel ist es unter anderem, Lösungsansätze für eine Reduzierung der umfangreichen Kontaktverbote zu liefern. In Heinsberg konnte von den Forschern bei 15 Prozent der Bürger eine Infektion nachgewiesen werden.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte erste Lockerungen der Beschränkungen zur Virus-Eindämmung für die Zeit nach den Osterferien in Aussicht gestellt. Dafür müsse sich der positive Trend bei der Verlangsamung der Infektionszahlen aber noch verstetigen, sagte Spahn dem "Handelsblatt". Voraussetzung sei, dass sich die Bevölkerung auch über die Osterfeiertage an die Kontaktbeschränkungen halte.