Heinz Rudolf Kunze hat für Frühjahr 2022 eine Jubiläumstour anlässlich seiner 40 Bühnenjahre geplant - wenn es die Corona-Lage denn zulässt. (picture alliance / dpa - Andreas Lander/)

Deshalb befürchtet der Musiker, dass es die Hälfte der Künsterlinnen und Künstler in Deutschland nächstes Jahr im Frühjahr nicht mehr geben könnte. Besonders betroffen seien die "kleinen Künstler": Im Technik-Bereich hätten sich viele schon neue Jobs gesucht. "Es wird nächstes Jahr einen krassen Mangel an Bühnentechnikern geben", sagte Kunze. Die Superstars hingegen könnten auch noch fünf Jahre pausieren.

Vor diesem Hintergrund und angesichts von mehr als 100.000 Corona-Toten in Deutschland hat Kunze kein Verständnis für Impfgegner oder Impfzauderer. Der Sänger und Komponist sagte wörtlich: "Noch mal danke an alle Unbelehrbaren, die sich nicht impfen lassen und die jetzt wahrscheinlich im Winter dafür sorgen werden, dass es auch im Konzertbetrieb in geschlossenen Räumen zu Verschärfungen kommen wird."