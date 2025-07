Wetter

Heiß, im Südwesten Hitzegewitter mit Starkregen und Hagel, 30 bis 38 Grad

Das Wetter: Überall sonnig. Nachmittags im Südwesten teils kräftige Hitzegewitter, lokal Unwetter. 30 bis 38 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen in Regionen in Baden-Württemberg. Morgen verbreitet sonnig. Am Nachmittag im Süden vereinzelt, im Norden und Nordwesten häufiger teils unwetterartige Gewitter mit Platzregen, Hagel und schweren Sturmböen. 34 bis 38 Grad, örtlich bis 40.