Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Verbreitet heiter bis sonnig. Im Tagesverlauf vor allem im Bergland einige Quellwolken, am Alpenrand auch Schauer oder Gewitter. 14 bis 26 Grad.

Am Montag meist sonnig und trocken. Im Südschwarzwald sowie an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 18 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag heiter, im Norden und Osten mitunter wolkig, aber durchweg trocken. 16 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.