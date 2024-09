Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht an den Alpen Regen-, in höheren Lagen Schneeschauer. Im Norden ebenfalls einzelne Schauer, sonst zunehmend trocken. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad, an der See milder. Tagsüber nach Frühnebel heiter bis wolkig, nur im Küstenbereich Schauer. 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag viele Wolken und bis in die Mitte Regen. Im Nordosten und Osten aufgelockert bewölkt und bis zum Abend trocken. 14 bis 21 Grad.

