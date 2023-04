Wetter

Heiter bis wolkig, im Norden Schauer, 8 bis 13 Grad

Das Wetter: Heute früh in der Mitte Deutschlands noch leichter Frost. Am Tage wolkig mit sonnigen Abschnitten und trocken, im Norden und im Alpenraum einzelne Schauer. 8 bis 13 Grad. Morgen im Norden und Nordosten Schauer möglich, ansonsten sonnig. Am Nachmittag von Westen aufziehende Wolken. 8 bis 13 Grad, in der Südhälfte bis 19 Grad.

26.04.2023