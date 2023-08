Die Vorhersage:

Nachts unterschiedlich bewölkt, teils auch klar, örtlich Nebel. An der Ostsee und in Südostbayern einzelne Schauer. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Am Tag heiter bis wolkig, gebietsweise sonnig. Nachlassende Schauer an der Ostsee und im Südosten Bayerns. Temperaturen im Norden 17 bis 23, sonst 20 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag verbreitet sonnig, ab dem Nachmittag im Nordwesten und Westen aufziehende Bewölkung. 20 bis 31 Grad.

