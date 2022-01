Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts in der Westhälfte Nebel oder Hochnebel. Sonst meist starke Bewölkung, im Südosten geringer Schneefall oder Sprühregen. Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad. Am Tag im Norden nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Im Süden bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, später Wolkenauflockerungen. Vereinzelt Sprühregen. Ab dem Mittag im Nordwesten und Westen Bewölkungsverdichtung, am Abend in Nordseenähe etwas Regen. Temperaturen von minus 1 Grad im Osten bis 6 Grad im Westen.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden bewölkt oder trüb. Im Tagesverlauf Auflockerungen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig. Minus 2 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.