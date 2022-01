Landschaft im Nebel (picture alliance/dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Im Süden bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, später Auflockerungen. Vereinzelt Sprühregen. Ab dem Mittag im Nordwesten und Westen Bewölkungsverdichtung, am Abend in Nordseenähe etwas Regen. Höchstwerte von minus 1 Grad im Osten bis plus 6 Grad im Westen. Morgen im Norden bewölkt oder trüb, örtlich geringer Sprühregen. Im Tagesverlauf Auflockerungen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig. Minus 2 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden bedeckt mit etwas Sprühregen. Im Süden gebietsweise ganztags neblig trüb, vor allem im Südwesten zeitweise sonnig. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.