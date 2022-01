Wetter Heiter bis wolkig, vereinzelt Sprühregen

Das Wetter: Im Norden nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Im Süden bewölkt, später Auflockerungen. Vereinzelt Sprühregen. Im Tagesverlauf im Nordwesten und Westen Bewölkungsverdichtung, am Abend in Nordseenähe etwas Regen. Minus 1 Grad bis plus 5 Grad. Morgen im Norden zunächst bewölkt oder trüb, örtlich geringer Sprühregen, später Auflockerungen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig. Minus 2 bis plus 5 Grad.

11.01.2022