Wetter

Heiter bis wolkig, vielfach sonnig, 21 bis 32 Grad

Das Wetter: Am Tag im Nordosten heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig. Von der Nordsee bis zur Oder 21 bis 25 Grad, sonst 25 bis 32 Gad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen viel Sonnenschein. Temperaturanstieg auf 25 Grad im Nordosten und bis 35 Grad am Oberrhein.

29.07.2024