Wetter

Heiter bis wolkig, vielfach trocken

Das Wetter: Im Westen vielfach heiter bis wolkig und trocken. Im Osten vereinzelt Regen oder Schneeregen. 0 bis 10 Grad. Morgen vor allem in der Osthälfte stärker bewölkt, zeitweise Regen oder Schneeregen. An der Nordsee sowie am Rhein länger freundlich. 2 bis 11 Grad.

04.04.2023