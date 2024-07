Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte und zeitweise auch in der Mitte stärker bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Süden und in Richtung Lausitz viel Sonne und nur harmlose Quellwolken. 21 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.