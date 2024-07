Wetter

Heiter mit geringen Niederschlägen, 21 bis 28 Grad

Das Wetter: Neben harmlosen Quellwolken viel Sonne. Im Westen und Nordwesten zeitweise dichtere Wolken und örtlich etwas Regen. Im Norden 21 bis 25 Grad, sonst 24 bis 28 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte und zeitweise auch in der Mitte stärker bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Süden und in Richtung Lausitz viel Sonne. 21 bis 30 Grad.

25.07.2024