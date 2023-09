Sonne und blauer Himmel (picture alliance/dpa)

Die Vorhersage:

Nach Nebelauflösung heiter oder sonnig, an der Nordsee auch bewölkt. Höchtswerte 20 bis 25, in der Lausitz bis 27 Grad. An der Nordsee um 19 Grad. Morgen im Nordwesten bewölkt, sonst nach Nebelauflösung sonnig. Temperaturen erneut 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordwesthälfte Durchzug von teils dichteren Wolkenfeldern. In der Südosthälfte sonnig. 18 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.