Wetter

Heiter oder sonnig und sehr warm

Der Wetterbericht, die Lage: Hinter einer Kaltfront gelangt nicht mehr ganz so warme, vor allem aber nicht mehr so feuchte und schwüle Luft in den Norden und Westen. Im Süden und Südosten bleibt die heiße Subtropikluft wetterbestimmend.

19.08.2023