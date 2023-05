Wetter

Heiter oder wechselnd bewölkt

Das Wetter: Heute Nachmittag heiter, im Süden und Osten auch wolkig. Zum Abend in den Alpen einzelne Schauer, sonst trocken. Höchstwerte 15 bis 21 Grad, an der See teilweise nur 12 Grad. Morgen zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder, dazwischen aber auch sonnige Abschnitte. An den Alpen sowie über dem östlichen Bergland im Tagesverlauf einzelne Schauer oder Gewitter, lokal mit Starkregen. Sonst verbreitet trocken. 17 bis 23 Grad, lediglich an den Küsten mit Höchstwerten um 14 Grad etwas kühler.

19.05.2023