Wetter

Heiter, später im Nordwesten zunehmend bewölkt

Das Wetter: Verbreitet heiter, im Tagesverlauf von Nordwesten her Bewölkungsverdichtung, aber trocken. An der Donau und am Bodensee teils zäher Nebel. Dort 4 Grad, sonst 7 bis 13 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt und ab dem Nachmittag etwas Regen. In der Südosthälfte abseits von zähen Nebelfeldern länger sonnig. Temperaturen 7 bis 14, bei Dauernebel um 4 Grad.