Im Streit um die CO2-Heizkostenumlage hat der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bartol der Union Wortbruch vorgeworfen.

Bartol sagte im Deutschlandfunk, die Unions-Fraktion habe mit ihrer Ablehnung der in der Regierung bereits getroffenen Vereinbarung die Mieter in Deutschland geohrfeigt. Eine Aufteilung des durch die neue CO2-Bepreisung verursachten Heizkostenaufschlags zwischen Mietern und Vermietern sei fair und stelle für letztere zudem einen Anreiz für Sanierungsmaßnahmen dar.



Der Sprecher der Unions-Fraktion für Recht und Verbraucherschutz, Luczak, verteidigte dagegen die Position von CDU und CSU. Vermieter hätten auf das Verbrauchsverhalten von Mietern keinen Einfluss und dürften deshalb auch nicht an den Heizkosten beteiligt werden.



Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.