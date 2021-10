Europa steht nach Einschätzung von EU-Kommissarin Simson ein Winter mit hohen Energiepreisen bevor.

Simson sagte im Europaparlament in Straßburg, für die Entwicklung gebe es zahlreiche Gründe. Die Wirtschaft habe nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie wieder an Fahrt aufgenommen. Zudem seien wegen des ungewöhnlich kalten vergangenen Winters die Gasvorräte in Europa geschrumpft. Im Sommer hätten Instandhaltungsarbeiten an Pipelines zu geringeren Liefermengen geführt.



Weiter betonte die für Energiefragen zuständige Kommissarin, für die EU sei es auf lange Sicht entscheidend, unabhängiger von fossilen Energieträgern und deren schwankenden Preisen zu werden. Kurzfristig müssten die Mitgliedstaaten vor allem einkommensschwache Haushalte unterstützen.

