Bundesumweltministerin Schulze hat keine Einwände gegen eine vorübergehende Nutzung von Heizpilzen in der Gastronomie.

Man solle nicht dogmatisch sein, wenn dies ein Weg sei, den Betrieben ihr langfristiges Überleben zu sichern, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Das Aufstellen von Heizpilzen ist in Deutschland vielerorts verboten. Die Strahler haben einen hohen Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid. Angesichts der Corona-Krise aber erlauben bereits einige Kommunen das Aufstellen von Heizpilzen wieder. So soll es Gästen etwa von Restaurants und Cafés ermöglicht werden, auch in der kalten Jahreszeit draußen sitzen zu können, wo das Infektionsrisiko als geringer gilt.



Darüber hinaus äußerte die Bundesumweltministerin Verständnis dafür, wenn Menschen wieder verstärkt Auto statt Bahn fahren. Schließlich komme es jetzt ganz entscheidend darauf an, Kontakte mit anderen so gut es gehe zu vermeiden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 01.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.