Da die Menschen in Zukunft vermehrt mit Wassermangel umgehen müssten, sollten sie die "Schwammfähigkeit" von Städten und Landschaften verbessern, sagte der Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Deutschlandfunk (Audiolink). Für die Landschaft bedeute das beispielsweise Flussentgradigungen, damit verstärkt Wasser versickern und zur Grundwasserbildung beitragen könne. Für die Städte gebe es ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die man in der Stadtplanung umsetzen könne. Großes Thema sei hier die Entsiegelung, meinte Müller. Um mehr Wasser in den Quartieren zu halten, gebe es einfache technische Möglichkeiten wie Gründächer und die intelligente Gestaltung von Innenhöfen.