Der niederländische Rasenproduzent "Hendriks Graszoden" boykottiert die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Katar.

Man habe sich aufgrund der Menschenrechtssituation in dem Golfstaat dazu entschlossen, keinen Rasen für die Spielfelder in den Stadien zu liefern und zu verlegen, teilte das Unternehmen in Heythuysen mit. Die hohe Zahl an Todesopfern unter den Arbeitern habe die Geschäftsführung enorm erschrocken, hieß es. Ausgangspunkt für die Entscheidung war demnach ein Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" von Ende Februar. Demzufolge kamen beim Bau der Stadien in den vergangenen zehn Jahren rund 6.500 Arbeiter ums Leben.



Einen Bericht zum Thema der DLF-Sportredaktion können Sie hier hören und lesen.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.