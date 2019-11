Im Streit über die Herausgabe seiner Steuerunterlagen zieht US-Präsident Trump vor den Supreme Court. Trumps Anwälte machten in einem beim höchsten Gericht der USA eingereichten Antrag geltend, gegen einen amtierenden Präsidenten seien keine strafrechtlichen Ermittlungen erlaubt.

Ein Berufungsgericht in New York hatte in der vergangenen Woche entsprechende Argumente von Trumps Anwälten abgewiesen. Dadurch konnte die Staatsanwaltschaft die persönlichen Steuererklärungen Trumps unter Strafandrohung anfordern. Die Ermittler untersuchen angebliche Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen, die eine Affäre mit Trump gehabt haben sollen. Anders als bei früheren US-Präsidenten üblich, weigert sich Trump, seine Steuererklärung offenzulegen. Der Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in der US-Hauptstadt, Hermisson, sagte im Deutschlandfunk (Audio), das habe es in dieser Form noch nicht gegeben. Trump habe im Wahlkampf 2016 schon angekündigt, er würde seine Steuererklärung veröffentlichen, und das sei dann nie passiert. Der US-Präsident habe Spekulationen am Finanzmarkt zu verbergen. Außerdem sei die Frage, wie Trump in den 90er-Jahren sein Geld gemacht habe. Es gehe in dem Verfahren auch um die grundsätzliche Frage, welche Macht der Präsident eigentlich habe und inwieweit er, während er Präsident sei, ein Stück weit über dem Gesetz stehe.

Demokraten keine andere Wahl als Impeachment gehabt

Zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren, dem "Impeachment", das gerade untersucht wird, sagte Hermisson, es handle sich nicht um einen juristischen, sondern einen politischen Prozess. Die Einleitung des Verfahrens sei für die Demokraten früher oder später "schlichtweg unvermeidbar" gewesen, denn der Präsident habe die demokratische Gewaltenteilung über die Jahre hinweg systematisch ausgehöhlt und die Macht seines Amtes für persönliche Bereicherung oder politische Vorteile missbraucht.



Beobachter sagen, dass Trump gestärkt aus dem Impeachment-Verfahren hervorgehen könnte. Dazu sagte Hermisson, es passe ganz gut in Trumps "paranoide Sicht auf die Welt", dass er sich als Opfer inszeniere und es sei durchaus möglich, dass das Verfahren ihn stärke. Andererseits sei es auch gut möglich, dass die Demokraten davon profitierten, indem sie den Wählern der politischen Mitte deutlich machten, wie tief der Kern der Korruption dieser Präsidentschaft gehe.