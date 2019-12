Bundesjustizministerin Lambrecht hat ihren Gesetzentwurf zum Kampf gegen Hasskriminalität im Netz gegen Kritik verteidigt.

Plattformbetreiber sollten Volksverhetzung und Morddrohungen nicht nur sperren und löschen, sondern künftig auch an das Bundeskriminalamt melden, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dort werde der Sachverhalt geprüft. Die Provider müssten die IP-Adresse herausgeben, damit man sich hinter dieser vermeintlichen Anonymität nicht mehr verstecke könne.



Lambrecht verteidigte auch den geplanten Abruf von Passwörtern. Dieser Eingriff dürfe nur von einem Richter angeordnet werden und auch nur in einzelnen Fällen wie des Terrorismusverdachts, betonte Lambrecht. "Es geht nicht um massenweise Abfrage von Passwörtern, das ist eine völlig falsche Darstellung und überhaupt nicht Sinn und Zweck“, so Lambrecht.

Kritik von der Opposition und Internet-Verbänden

Die FDP hatte vor allem die Pläne zur Herausgabe von Passwörtern in einer Aktuellen Stunde des Bundestages zu dem Thema kritisiert. Fraktionschef Thomae sagte, Passwörter seien der "Generalschlüssel zu unserem Leben". Der AfD-Politiker Cotar sieht in dem Vorhaben einen "Kampf gegen das freie Internet", mit dem man kritische Bürger mundtot machen wolle. Der Obmann der Linken im Rechtsausschuss, Movassat, warnte vor einer "Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür". Der Fraktionsvize der Grünen, von Notz, sprach gar vom "großen Lauschangriff im Netz".



Der Vorstandsvorsitzende des eco-Verbandes der Internetwirtschaft, Süme, beklagte gegenüber heise.de, es gehe nicht mehr darum, Hasskriminalität zu bekämpfen, sondern umfassende Überwachungsrechte für Staat und Behörden einzurichten. Faktisch würde damit eine "umfassende Online-Durchsuchung" möglich. Bitkom erklärte, das Justizministerium wolle "Grundwerte über Bord werfen, die unser Zusammenleben online wie offline seit Jahrzehnten prägen".

Was der Entwurf vorsieht

Der vergangene Woche bekannt gewordene Referentenentwurf soll den Kampf gegen Hasskriminalität im Internet erleichtern. Kernstück ist eine neu eingeführte Meldepflicht für soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter. Sie sollen bei Löschung von Kommentaren künftig das Bundeskriminalamt benachrichtigen, damit dieses die Strafverfolgung einleiten kann. Dazu soll das seit zwei Jahren geltende Netzwerkdurchsetzungsgesetz ergänzt werden.



Einschränkungen soll es beim Geltungsbereich geben: Die Meldepflicht besteht demnach bei Delikten wie Volksverhetzung, Morddrohungen oder Verwendung von Hakenkreuzen. Bei Beleidigungen, Verleumdungen, Vergewaltigungsdrohungen und der öffentlichen Aufforderung zur Begehung von Straftaten muss das BKA aber nicht informiert werden.