Es ist erst wenige Tage her, dass führende Politiker – die Kanzlerin an ihrer Spitze – kleinlaut einräumten, offenkundig am Volk vorbei regiert zu haben. Das war im Fall Maaßen so, das ist – anderes Beispiel – auch beim Thema Diesel so, wo manchen Politiker ihren Amtseid so umdeuten, dass sie nicht Schaden vom deutschen Volk, sondern von der deutschen Autoindustrie abwenden. Die Frage liegt nahe, woran dieses Vorbeiregieren an den tatsächlichen Problemen liegen könnte. Der heutige Tag, das heutige Gutachten der führenden Konjunkturforschungsinstitute, geben darauf eine Antwort.

Regierung schlägt

Diese Regierung könnte so viel bewirken. Auch wenn das Wachstum etwas zurückgeht: Der Aufschwung geht weiter, die Beschäftigung steigt, die Steuereinnahmen auch, der Staat kann weiter aus dem Vollen schöpfen. Geld, die wirklichen Probleme der Menschen wirksam zu lösen, ist also da. Aber diese Regierung hört einfach nicht zu. Sie schlägt Expertenratschläge in den Wind und so kommen die fragwürdigsten Beschlüsse zustande.

Heute haben das die Konjunkturforscher eindrucksvoll am Beispiel der Wohnungspolitik belegt. Knapp 10 Milliarden Euro wird das gerade erst eingeführte Baukindergeld am Ende den Staat kosten. Das Geld soll es mehr Familien ermöglichen, ein Haus zu bauen oder zu kaufen. Doch zusätzlicher Wohnraum – und nur das wäre die Lösung, um die Wohnungsnot wirksam zu bekämpfen - wird damit nicht geschaffen.

Leere Versprechungen führen zu Verdruss

Die Ökonomen rechnen es vor: Das Baukindergeld gibt Familien Geld in die Hand, die dann auf die Suche nach einer Baufirma oder einem Handwerker gehen. Doch auf dem Bau wie im Handwerk wird schon jetzt am Limit gearbeitet. Es gibt keine freien Kapazitäten mehr, mit denen über das was ohnehin gebaut wird hinaus zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden könnte. Das Baukindergeld wird, wie es einer der Konjunkturforscher formulierte, bestenfalls zum Bauträgergeld, sprich: es geht in die Baupreise und verpufft damit. 10 Milliarden Euro werden damit mal eben so durch den Schornstein gejagt.

All das war bekannt bevor das Baukindergeld verabschiedet wurde, beschlossen wurde es dennoch. Das Ergebnis dieses regierungsamtlichen Weghörens, unter dem auch andere Beratergremien mehr oder weniger stark leiden, ist absehbar: Trotz vollmundiger Ankündigungen, trotz neuer Milliarden werden die wahren Probleme der Bürger nicht wirklich gelöst. Wir werden auch noch in drei Jahren, wenn das Baukindergeld wieder abgeschafft ist, unter einer grassierenden Wohnungsnot leiden. So entsteht Verdruss über etablierte, sprich regierende Parteien – auch in der Wahlkabine.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.