Die führenden Forschungsinstitute haben angesichts der schwächeren Weltkonjunktur ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft gesenkt.

Das Brutto-Inlandsprodukt dürfte in diesem Jahr statt der im Frühling erwarteten 2,2 nur um 1,7 Prozent wachsen, teilten sie in Berlin mit. Für das kommenden Jahr rechnen sie mit einem Plus von 1,9 Prozent. Zur Begründung verwiesen die Forscher in ihrem Herbstgutachten auf die geringere Nachfrage aus dem Ausland und den Fachkräftemangel. Zugleich warnten die Experten vor einem eskalierenden Handelskrieg mit den USA.