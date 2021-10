Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr gesenkt. In ihrem Herbstgutachten gehen die Experten von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,4 Prozent aus, nach 3,7 Prozent in der letzten Prognose.

Zur Begründung hieß es, die wirtschaftliche Lage sei weiterhin von der Corona-Krise belastet, hinzu kämen Lieferengpässe.



Für 2022 erwarten die Institute eine deutliche Erholung. Dann wird das Bruttoinlandsprodukt nach ihren Berechnungen um 4,8 Prozent steigen. Im Frühjahrsgutachten waren für das kommende Jahr noch 3,9 Prozent erwartet worden.



Die Wachstumsprognose der Institute wird zweimal im Jahr erstellt, im Frühjahr sowie im Herbst. Beteiligt sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Ifo-Institut, das Institut für Weltwirtschaft sowie die Leibniz-Institute für Wirtschaftsforschung in Halle und Essen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.