Die Arbeit an der nächsten Steuerschätzung hat begonnen.

Die Mitglieder des zuständigen Arbeitskreises nahmen heute in Berlin ihre dreitägigen Beratungen auf. Am Donnerstag wird Bundesfinanzminister Scholz das Ergebnis vorstellen. Wegen der Pandemie hatte der SPD-Politiker in diesem Jahr zusätzlich zu den üblichen Frühjahrs- und Herbstprognosen eine Sonderschätzung im September in Auftrag gegeben. Dabei hatte sich gezeigt, dass der Staat für das nächste Jahr mit 19,6 Milliarden Euro niedrigeren Steuereinnahmen rechnen muss als im Mai vorhergesagt.

