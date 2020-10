Ach, dieses Zahlenwerk: Von vielen Wirtschaftsvertretern gefürchtet und doch herbeigesehnt, wichtig auf der einen, völlig unsinnig auf der anderen Seite.

Wichtig ist in diesem Fall der Blick zurück. Dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal durchaus kräftig zulegte um 8,2 Prozent im Vergleich mit dem schwachen Vorquartal. Das zeigt uns nämlich, dass die Mittel zur Stabilisierung und Ankurbelung der Konjunktur durchaus greifen. Wie zum Beispiel die von der SPD initiierte Einführung des Kurzarbeitergeldes, das von vielen Unternehmen freiwillig auch noch aufgestockt wurde. Dadurch konnten Arbeitsplätze erhalten und die Kaufkraft gefördert werden. Und die ist eine wichtige Säule für das Wirtschaftswachstum.

(imago images/Alexander Pohl)Corona-Beschränkungen ab dem 2. November

Mit drastischen Einschränkungen will die Bundesregierung die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen wieder eindämmen. Was sich ab dem 2. November ändert - ein Überblick.

Und sie blieb es: Die privaten Konsumausgaben waren hoch. Auffallend auch der stark gestiegene Export, was zeigt, dass Lug und Betrug weiter Teile der Autoindustrie und der Zulieferbetriebe sowie katastrophale Planungen und Ausführungen bei Großprojekten in Deutschland, Stichwort BER, dem Ruf von Waren "Made in Germany" nicht geschadet haben. Auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist die Nachfrage hoch.

Unsinnig ist der Blick nach vorne

Unsinnig ist dagegen der Blick nach vorne, auch wenn der Bundeswirtschaftsminister natürlich Zahlen braucht, die er in die Bücher schreiben und mit dessen Hilfe er grob Einnahmen kalkulieren kann. Doch diese Zahlen für das nächste Quartal, das Gesamtjahr und das folgende, sie sind derzeit wenig wert. Das weiß auch Peter Altmaier, auch wenn er betont, dass die in dieser Woche beschlossenen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern bereits eingepreist sind.

(picture alliance / dpa / Ostalb Network)Coronavirus - Aktuelle Zahlen und Entwicklungen

Wie viele gemeldete Coronavirusfälle gibt es in Deutschland? Verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus, wie entwickeln sich die Fallzahlen international? Wie die Zahlen zu bewerten sind – ein Überblick.

Doch erstens weiß niemand, wie sich die Exporte entwickeln werden, wie sehr unsere wichtigen Abnehmerländer ihre Investitionen und damit ihren Einkauf stoppen müssen, wenn Corona weiter so wütet, wie jetzt. Und sie das Geld für andere, für humanitäre oder soziale Zwecke beispielsweise, benötigen. Und zweitens weiß niemand, ob die Menschen in Deutschland weiter bereit sind, zu prassen und zu shoppen oder ob sie, verunsichert durch die neuen Corona-Maßnahmen, nicht eher doch für mögliche Notzeiten sparen, Geld zurücklegen.

Fakt ist: Wirtschaftsprognosen stehen derzeit schlicht auf tönernen Füßen. Und Wirtschaftspolitik bleibt in Corona-Zeiten ein Blindflug. Bisher hat es ganz gut geklappt mit der Navigation, aber das ist eine Momentaufnahme. Und so können wir nur hoffen, dass sie ausbleibt: Die Fahrt gegen die Wand.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)