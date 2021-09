Die deutschen Bischöfe haben bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda mögliche Reformschritte ausgelotet.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, sagte zum Abschluss, man habe strittig, aber gut über dieses Thema diskutiert. Die unterschiedlich profilierten Bischöfe seien nicht in allem einer Meinung. Auch bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs liegt aus Bätzings Sicht noch ein langer Weg vor der katholischen Kirche. In rund 1.000 Fällen müsse noch über Anerkennungsleistungen entschieden werden. Der Limburger Bischof kündigte an, dass dies künftig schneller geschehen soll. Er bedaure, dass Betroffene durch lange Verfahren Retraumatisierungen erlitten hätten. Höheren Entschädigungen erteilte Bätzing eine Absage. Sie sollen sich weiterhin an den Schmerzensgeldzahlungen staatlicher Gerichte orientieren. Beschlossen haben die Bischöfe eine veränderte Führung der Personalakten. Künftig sollen etwa Missbrauchsbeschuldigungen in allen Diözesen einheitlich und transparent dokumentiert werden.



Die Vollversammlung der katholischen Bischöfe geht zur Stunde mit einem Gottesdienst im Dom von Fulda zu Ende.

